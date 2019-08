Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y aseguró que no agredió a Angie Arizaga al interior de la discoteca de Miraflores.

“¿Agrediste a Angie Arizaga dentro de la discoteca?”, fue la primera pregunta que Beto Ortiz le hizo a Nicola Porcella.

“Ella me cuenta algo que él había dicho de mí”, contó Nicola Porcella.

El ex chico reality explicó que estaba enojado con otro hombre, un personaje público del que no quiso dar el nombre, que había hablado mal de él: “Yo quería sí, no voy a mentir, quería llamarlo, buscarlo porque me pareció muy poco hombre”.

En ese sentido, según Nicola Porcella, Angie Arizaga habría intentado calmarlo:“Lo que estaba haciendo Angie en ese momento era calmarme”.