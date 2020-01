Luego que varios medios señalaron que Nicola Porcella no iba más en la telenovela “Te volveré a encontrar”, de América Televisión, el ex chico reality desmintió esta información.

Y es que pese a que Nicola Porcella ya no figura en el avance de la telenovela, que se grabó hace casi tres años, el ex ‘guerrero’ asegura que sí aparecerá.

“¿Estás en “Te volveré a encontrar”?”, le preguntó un usuario en Instagram.

El modelo no dudó en responder y aseguró que está emocionado por la telenovela: “Obvio, obvio que voy a estar en “Te volveré a encontrar”, yo no sé de dónde sacan que no voy a estar. Parece que en octubre se estrena así que estoy muy contento porque la grabé con mi hermano Pablito Heredia”.

Recordemos que tras los escándalos que Nicola Porcella protagonizó (la fiesta del terror y la agresión verbal a Angie Arizaga), el canal decidió retirarlo de “Esto es guerra” y “Estás en todas”; además, el estreno de la telenovela se suspendió.

Nicola Porcella responde