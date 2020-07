En la primera ronda de eliminación del reality “Guerreros 2020″, el peruano Nicola Porcella quedó en sentencia y podría quedar fuera del programa.

El último lunes, Nicola Porcella apareció en el reality de Televisa pese a su lesión en el brazo, pero no contó en que iba a terminar sentenciado.

En sus historias de Instagram, el modelo agradeció el apoyo que ha recibido: “(...) Quería agradecerles a todos. Hace tiempo no estoy en una sentencia y de verdad me había olvidado lo lindo que es que la gente te escriba, que la gente vote por ti”.

Según Nicola Porcella, muchos mexicanos están apoyándolo para que no sea eliminado de “Guerreros 2020″.

“Un montón de gente está votando, me están escribiendo y estoy súper agradecido y súper contento. Hay un montón de gente de México que me ha sorprendido, no saben cómo me escriben y bueno la gente de mi Perú hermoso que siempre está conmigo apoyándome, gracias a todos de verdad. A los de México, a los de Perú, de todos lados”, comentó.

Nicola Porcella quedó sentenciado en reality de Televisa - diario ojo

