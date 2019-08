Tras su participación en el programa “El valor de la verdad”, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para compartir un misterioso mensaje. A través de sus stories en Instagram, publicó una fotografía del tatuaje que tiene en sus pectorales: “Guerrero de Dios”

Durante su participación en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”, Nicola Porcella respondió algunas preguntas sobre las imágenes en las que agrede verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

“Hay un cariño inmenso, puedo decir que me enamoré de ella como no me enamoré de otra persona. Pero ya no, ya pasó mucho tiempo, pero aún hay muchas heridas por sanar para poder ser amigos”, dijo el ’exguerrero’.

“Hasta mis 31 años, lo que he sentido por ella no lo he sentido por nadie. Es una mujer increíble, una luchadora, una mujer que no se dejó caer por nadie. Es la persona que más considero, pero se acabó y listo”, añadió Porcella.

