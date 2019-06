Nicola Porcella confirma estar nuevamente soltero y habla de Romina Lozano | VIDEO

El exguerrero, Nicola Porcella, confirmó por fin su nuevo estado civil: soltero, es decir, ya no está más con Romina Lozano.

Nicola Porcella le confirmó la noticia a una reportera de "Válgame Dios", cuando le preguntó: "¿Cuál es tu estado civil? Soltero?". Él respondió: "Sí. Ya lo vieron".

Sin embargo, no le cerró la puerta a una posible reconciliación con Romina Lozano. "Se acaba ¿no? Todo bien con Romina, es una chica espectacular. La adoro. No sé (si volvería con ella)".

Por su parte, Romina Lozano ha preferido mantenerse perfil bajo y no dar detalles del fin de su relación con Nicola Porcella. "Me encantaría ayudarte. Ya lo vieron ustedes. No puedo darte detalles de nada".

Nicola Porcella y Romina Loza inició su relación hace un mes, pero a parecer no habría prosperado.