De los errores se aprende y eso lo sabe muy bien Nicola Pocella quien asegura haber aprendido de esas “metidas de pata” que le pasaron factura. Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram donde compartió un mensaje de Charles Chaplin demostrando que es otra persona y ahora mira para adelante.

“Cuando comencé a quererme a mí mismo, escapé de todo lo que no era saludable para mi comida, gente, cosas, situaciones y todo lo que me empuja y me aleja de mí. Al principio lo llamé “egoísmo sano”. Pero hoy, lo sé: se llama amor propio.- Charles Chaplin”, escribió Porcella quien se encuentra nuevamente en Lima disfrutando de su familia.

Como se recuerda, Nicola acaba de llegar al país tras haber culminado la primera temporada de “Guerreros 2020”, donde estuvo en el equipo de Los Leones.