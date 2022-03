En una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Nicola Porcella fue consultado por las declaraciones de Luciana Fuster, a quien le aconsejó que asuma las críticas como una etapa de aprendizaje.

Como se recuerda, Luciana Fuster afirmó que estaba atravesando un cuadro de depresión.

“La entiendo. Luciana es una niña. Creo que también le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos: que le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender. Y uno aprende con las caídas, uno aprende con los golpes”, indicó.

Asimismo, el exchico reality y capitán histórico de “Esto es guerra” mostró su respaldo a Luciana Fuster, pero se mostró en contra de tomar el tema de la depresión a la ligera en televisión nacional.

“A mí lo que me molesta es que tomen el tema de la depresión como algo a la ligera. De repente Luciana, en lo niña, se enamora de alguien del que no debió enamorarse; después se enamora de otro del que no debió enamorarse. Puede pasar. Yo no soy quien para juzgarla. Pero si yo nunca salí a decir: ‘¡Ah! Me están atacando, me están atacando’. Porque sé en el medio que trabajo, y sé que cometí errores y, caballero, uno tiene que apechugar”, precisó.

Como se recuerda, se especulaba con el ingreso de Nicola Porcella en la temporada “Esto es guerra 10 años”; sin embargo, días antes del estreno del programa el modelo viajó a México para grabar escenas en producciones de Televisa.

