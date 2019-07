¿Qué dijo Nicola Porcella sobre supuesta reconciliación con Angie Arizaga?│VIDEO

Nicola Porcella se pronunció luego de los rumores de una presunta reconciliación con Angie Arizaga.

En breves declaraciones para 'En boca de todos', Nicola Porcella aseguró que no se ha reconciliado con la 'Negrita' y reveló que ni siquiera tienen una amistad.

"No hay una amistad, no va a haber una amistad, es simplemente un tema cordial. 'Hola', 'hola' y listo, no tenemos nada que hablar", respondió Nicola Porcella.

Pese a que descartó tener una relación amical con Angie Arizaga en un futuro, el conductor de 'Estás en todas' sí confesó su deseo porque su expareja sea feliz con otra persona: "Ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, que la haga (estar) contenta, que la haga progresar".

Por su parte, Nicola Porcella contó que se encuentra soltero. "Estoy feliz, ando feliz por la vida disfrutando. Estuve un año solo, estuve con Romina un tiempo, terminamos, hemos quedado super bien", sostuvo el modelo.