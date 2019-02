Nicola Porcella niega acusación de Miss Trujillo y muestra los chats que tuvo antes de fiesta (VIDEO)

'El Valor de la Verdad' regresó a la televisión peruana la noche del sábado con un polémico invitado: Nicola Porcella. Durante la entrevista con Beto Ortiz, el chico reality descartó haber drogado a jóvenes en una fiesta de Asia y aseguró estar sorprendido de las declaraciones de la Miss Trujillo Claudia Meza, a quien consideraba una amiga.

"Me sorprendió mucho ver a Claudia sentada hablando de todo esto. Claudia en un programa salió a decir que no me veía meses (pero) Claudia estuvo conmigo una semana antes en mi casa ayudándome a limpiar la herida. Yo estuve internado una semana entera porque tuve una infección", contó Nicola Porcella tras aceptar haber invitado a la Miss Trujillo a la fiesta.

"Ella dice que no me veía hace tiempo pero la quincena de enero, una semana antes de lo que sucedió, ella estaba conmigo en mi casa", explicó.

Asimismo, Nicola Porcella mostró conversaciones de WhatsApp donde Claudia Meza le confiesa que le gusta, la cual se dio un día después de que la joven supuestamente fue drogada, y otra donde la Miss Trujillo le desea un feliz cumpleaños, cuando el escándalo ya había llegado a la prensa.

"Ella me saluda el día de mi cumpleaños [...] ella me dice que las malas noticias no me afecten y yo le escribo que sí, pero me molesta porque yo no tengo nada que ver en esto y ella me dice que tranquilo. Entonces, sabrás mi desconcierto de verla sentada hablando algo que particularmente no es", dijo el modelo.

"Feliz cumpleaños guapo, no dejes que las malas noticias te afecten. Disfruta y que lo pases lindo", escribió Claudia Meza a Porcella tras la denuncia de Poly Ávila.

HAY MÁS...