Por segunda vez, el exguerrero Nicola Porcella se sentará en El Valor de la Verdad, pero esta vez para defenderse tras la difusión de nuevos videos en donde se le escucha hablar con fuertes palabras a su expareja Angie Arizaga.

El Valor de la Verdad emitió un adelanto de lo que se verá este sábado 24 de agosto y algunas de las preguntas que habría respondido Nicola Porcella.

La primera pregunta fue: “¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca?”. A esto, Nicola Porcella respondió: “No voy a culpar al alcohol, se me prendió la mecha, me puse más machito, más sabroso y no era la manera”.

Beto Ortiz también le habría preguntado: “¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?”. Nicola Porcella habría reconocido su falta de respeto a la modelo. “Lo único que quiero yo es pedirle disculpas a Angie y sí si soy yo y sí volteo para decirle co***”.

Además, por primera vez, Nicola Porcella responderá: “¿Sigues amando a Angie?”, esto tras el fin de su relación. En el adelanto se le escucha decir: “Me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona”.