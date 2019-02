Nicola Porcella y la dura enfermedad que padece: "me quita las ganas de todo" (VIDEO)

Nicola Porcella negó haber drogado a Poly Ávila y a la Miss Trujillo Claudia Meza durante su presentación en 'El Valor de la Verdad'; sin embargo, el modelo también reveló que sufre de la enfermedad de depresión y es una persona borderline.

En un inicio, Nicola Porcella intentó negar que era una persona depresiva, pero terminó aceptándolo: "Para mí es un tema súper delicado, muy poca gente lo sabe. No me avergüenzo, pero es una enfermedad que hace sufrir mucho a mi familia [...] yo vivo con mi mamá por eso, no me pueden dejar solo porque saben que me hundo".

El modelo aseguró, además, que el consumir antidepresivos lo obliga a evitar cualquier tipo de droga: "Yo no puedo meterme nada porque yo tomo pastillas hace bastante tiempo". En tanto, Nicola Porcella reveló que consumir alcohol "es una irresponsabilidad" por su tratamiento.

Asimismo, el ex participante de Esto es Guerra contó que toma 4 pastillas diarias, pero en los días en que bebe alcohol solo toma 3: "Me quedo con 3 y dejo una. Apenas me levanto yo tomo 3 antidepresivos".

"A mí me diagnosticaron otra cosa, cambios de ánimo muy altos, borderline [...] Yo sufro mucho cuando tengo las caídas, cuando caigo soy una persona que está muy mal. La depresión no es simplemente estar triste, la depresión a mí me quita las ganas de todo", dijo el modelo.

Además, Nicola Porcella habló del apoyo de su familia y de su hijo en estos difíciles momentos: "Me da pena porque ellos se sienten culpables de muchas cosas mías. Se sienten culpables por muchas cosas de niño [...] yo tengo un cable a tierra bien fijo que es mi hijo, pero a veces pienso que las cosas que hago lo dañan".

HAY MÁS...