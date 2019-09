Nicola Porcella, finalmente, se confesó frente a las cámaras de “Válgame Dios” al aceptar que su relación con Angie Arizaga es tóxica.

El ‘exguerrero histórico’ sostuvo que el amor con la “negrita” es mutuo, pero no sacan lo mejor de cada uno. Esta reflexión fue después de analizar lo que ha vivido durante las últimas semanas.

“Hay que aceptar que Angie y yo tenemos una relación tóxica, lo acepto. Después de analizar estas semanas, me he dado cuenta que Angie y yo juntos no sacamos lo mejor de cada uno, nos podemos querer mucho, pero juntos nos hacemos daño, es mejor alejarse, espero que encuentre un chico que la quiera”, comentó.

Sobre si tendría la esperanza de regresar con Angie Arizaga. “No hablábamos hace un año, pero son temas que ya cerramos”, aseguró luego que se especulara que habrían retomado su relación.