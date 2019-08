El modelo y exintegrante del reality Esto es Guerra, Nicola Porcella, reapareció en cámaras para defenderse tras el polémico video donde se le ve gritando a Angie Arizaga.

“Angie no tiene por qué defenderme, yo no estoy con ella hace un años, para ella era más fácil decir que él me insultó”, afirmó.

“Jamás maltraté a Angie, la gente no conoce a Angie, no ha habido maltrato, Angie no es una persona sumisa, como ustedes creen, ni siquiera le estaba hablando a ella, ella no tendría por qué defenderme”, agregó.