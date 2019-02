Nicola Porcella tilda de "monstruo" a Magaly Medina y advierte: "voy a llegar hasta el último"

Nicola Porcella continúa defendiéndose por lo sucedido en la fiesta de Asia, por la que Paula Ávila y Claudia Meza denunciaron ante las autoridades policiales que fueron drogadas, y habló de las medidas legales que tomará contra el programa de Magaly Medina.

“Hay algo que va y que lo dijo el doctor, que es por lo que vamos a querellar, porque acá se está lucrando por audiencia, rating”, dijo Porcella en el programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital.

Luego, agregó: “Soy el único que está saliendo con pruebas, a defenderse. Solo espero que se den cuenta porque yo voy a llegar hasta el último. No me importa si tengo que vender mi departamento; tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a llegar y van a pagar lo que tengan que pagar por esto. Nada más”.

“Monstruo”

Además, el exintegrante del programa “Esto es Guerra” manifestó que no va a permitir que estén “jugando con el futuro de mi familia”, ya que él es el sostén de su círculo más cercano.

“La gente que me conoce sabe la calidad de persona que soy, el gran padre, hijo, que soy. Para la gente que no, si yo tuviera algo temer, no estaría demandando a alguien. No estaría yéndome, con todo lo poco que tengo, porque me estoy yendo contra un monstruo que tiene años en la televisión, que me va a doblar en plata, que va a poder hacer un montón de cosas. No me importa”, detalló Porcella.

También descartó que iría a trabajar en Latina, ante la pregunta de Mónica Cabrejos, y comentó: “Personalmente estoy mal. Por dentro, destruido. No es por el tema de imagen, porque la puedo recuperar. Es más por no saber con quiénes juntarte, de darte cuenta quiénes son tus amigos de verdad, de estar pagando esto por un error tan tonto”.

