Nicola Porcella estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su tormentosa relación con Angie Arizaga, con quien estuvo por varios años mientras formaban parte del reality “Esto es Guerra”.

Y es que nuevamente el excapitán histórico negó tajantemente haber maltratado de alguna manera a la popular ‘negrita’ durante el tiempo que duró su romance.

“Es un tema que lo hablamos los dos, en privado, que nos dañó mucho a los dos. Fue una relación que no fue buena para ninguno de los dos, si me preguntas por qué, yo te digo por mi hijo, por mi papá que está en UCI, que yo no maltraté a Angie”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el modelo también aseguró que sus “malas decisiones” respecto a su vida, fueron a causa de las amistades que tenía en esas épocas.

“Sucedieron cosas que hicieron que retomemos la relación, no fue lo mejor definitivamente, pero eso pasó (...) Hay gente que te suma y te ayuda a ser mejor, pero hay gente que te resta...”, agregó.

Nicola Porcella comentó sobre su tóxica relación con Angie Arizaga - Ojo

