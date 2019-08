Nicola Porcella negó que su relación con Angie Arizaga sea tóxica e incluso aseguró que es una “exageración” que alguien piense que le podría hacer daño a su expareja.

“No (somos tóxicos), yo creo están exagerando, hacernos daño no tiene nada que ver. El problema ha sido que Angie y yo hace un año no conversábamos. Creo que hubo millones de cosas que se dijeron en la televisión, nos vincularon con millones de personas, no fue el momento de decirnos las cosas, lo que sentimos, cómo nos dolió muchas cosas”, sostuvo Nicola Porcella en una entrevista con ‘Válgame Dios’.

Foto: América Televisión

Según Nicola Porcella, Angie Arizaga y él simplemente no son compatibles, pero no se hacen daño al estar juntos: “¿Tóxicos juntos? No, simplemente Angie y yo creo que no somos compatibles, tenemos el carácter totalmente distinto, pero de ahí a que nos hagamos daño, en la vida. Angie ha vivido 6 años conmigo”.

Recordemos que algunos amigos del modelo, como Jazmín Pinedo y el Zorro Zupe, han admitido la toxicidad en la relación de Angie Arizaga y Nicola Porcella.