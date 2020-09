Nicola Porcella admitió que podría volver a “Esto es guerra” si el productor del reality, Peter Fajardo, se lo pide.

Durante una entrevista con “En boca de todos", el chico reality afirmó que volvería porque Peter Fajardo lo ha ayudado a llegar adonde está.

“¿Sabes lo que pasa? Que a Peter no le puedo decir que no, así quisiera, si Peter me dice ‘Nicola, necesito que vuelvas’, tengo que volver, o sea, Peter para mí es una de las personas más importantes porque él impulsó mucho mi carrera y él fue uno de los artífices de que esté en México", explicó Nicola Porcella.

En ese sentido, dejó entrever que apenas lo llamen de “Esto es guerra”, él volverá: “Obviamente decirle no es imposible, ustedes saben”.

De otro lado, Nicola Porcella afirmó que le daría tristeza irse de México.

“Me da pena, México es un país hermoso, la gente me ha tratado espectacular”, indicó.

