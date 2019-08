Nicola Porcella se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” por segunda vez. Así lo confirmó Beto Ortiz, quien publicó un adelanto del programa.

“Beto, este sábado estaré contigo contando mi verdad”, se le escucha decir a Nicola Porcella en el video compartido por el conductor en sus redes sociales.

“Después del incidente con Angie Arizaga... Nicola Porcella cuenta toda su verdad. No te pierdas este sábado a las 10 de la noche el @valordelaverdad de @nicolaporcella12”, escribió Latina al publicar el video.

Cabe resaltar que esta mañana Nicola Porcella aseguró que le gustaría volver a sentarse en el sillón rojo para demostrar al público que no agredió verbalmente a Angie Arizaga.

"Ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo que no tenía nada que ver y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo si quieres, para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo y de verdad salir ya de este tema, que se cierre y que Angie y yo estemos tranquilos”, sostuvo el modelo.

Recordemos que Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad" hace algunos meses cuando fue involucrado en el escándalo de la “fiesta del terror”, donde dos modelos denunciaron que fueron drogadas.