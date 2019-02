Nicola Porcella fue preguntado por la "Fiesta del horror"

El guerrero Nicola Porcella fue abordado por un reportero del programa "Válgame Dios" sobre la "Fiesta del horror" donde drogaron a la excombatiente Poly Ávila y habrían hecho lo mismo con la Miss Trujillo, Claudia Meza.

Al ver la prensa, Nicola Porcella puso el parche y dijo no poder hablar. "Papi no puedo hablar porque o sino me descuentan", respondió.

Nicola Porcella también guardo silencio cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Poly Ávila y prefirió seguir su camino.

Israel no defiende

Sobre lo sucedido, Israel Dreyfus salió en su defensa y aseguró que estuvo en el momento y lugar equivocado.

"Yo conozco a Nicola desde hace años y no necesita estar hacer esas cosas, yo creo que ha estado en el lugar y momento equivocado".

