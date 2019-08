Nicola Porcella admitió que se volvería a sentar en “El valor de la verdad” para demostrarle a la gente que no agredió a Angie Arizaga.

“¿Te someterías a un polígrafo?”, le preguntó Kathy Sheen a Nicola Porcella durante un enlace en “Válgame Dios”.

Sin dudarlo, Nicola Porcella aceptó que le gustaría someterse al polígrafo este mismo jueves.

“Sí, claro, yo no tengo ningún problema. Ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo que no tenía nada que ver y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo si quieres", respondió Nicola Porcella.

Asimismo, el ex chico reality aseguró que se volvería a sentar en el sillón rojo de “El valor de la verdad" para que el público le crea su versión.

”Para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo y de verdad salir ya de este tema, que se cierre y que Angie y yo estemos tranquilos”, indicó.

Al respecto, Beto Ortiz, compartió un extracto de lo que fue la entrevista de Nicola Porcella en Válgame Dios. “Ajá. Nicola Porcella está dispuesto a pasar por la prueba de polígrafo una vez más”, escribió Beto Ortiz el pie del video donde el ‘guerrero’ no duda en afirmar que volvería a someterse al polígrafo de El Valor de la Verdad.