Nicola Porcella se reafirma: "el tema con Angie Arizaga está cerrado; ya no siento nada”

Nicola Porcella señaló que está disfrutando al máximo su soltería y la está pasando muy bien.

Respecto de su expareja, Angie Arizaga, dijo que no siente nada y que le desea lo mejor. “No hay nada mejor que me haga feliz que estar tranquilo. Hace tiempo que no sentía paz como lo estoy sintiendo ahora”, sostuvo.

“Yo soy sincero. Tuve una relación de muchos años. Los primeros meses fueron difíciles para mí al separarme, pero si ahora me preguntas si quiero regresar al pasado, pues no hay forma. Estoy feliz como estoy. La estoy pasando increíble y esa etapa de mi vida ya está totalmente cerrada”, indicó.

Además, expresó que le desea lo mejor a la “Negrita”, de quien se rumorea está saliendo con el deportista Stefano Peschiera.

