Nicola Porcella reaparece en tv y se defiende: "yo no llevé a Poly Ávila a la fiesta" (VIDEO)

Nicola Porcella no estuvo presente en la última edición de su programa 'Estás en todas'; sin embargo, el chico reality envió un video donde se pronuncia sobre el delicado caso de Poly Ávila, la modelo que fue drogada en una fiesta de Asia en la que él también estuvo.

"El 25 de enero fui invitado a la casa de un amigo donde hubo esta fiesta, yo le dije a Poly para ir porque es mi amiga pero; sin embargo, hay unos puntos que quiero aclarar: yo no llevé a Poly a la fiesta, yo no organicé la fiesta y no era mi casa", dijo Nicola Porcella en el video.

"Lamento mucho que se haya generado esta situación tan delicada que pudo atentar contra la integridad de quienes estuvimos en esa fiesta", agregó.

Acciones legales

En tanto, Nicola Porcella también se refirió a la denuncia que realizaría contra Magaly Medina por involucrarlo en este grave caso: "Yo siempre voy a apoyar la verdad pero también siempre voy a ser firme en defender mis derechos", dijo.

"También quiero comunicarles que he tomado acciones legales para el programa que, sin fundamentos, comenzó esta difamación, la cual la hizo solo para generar rating a través del escándalo, sin investigar la realidad de los hechos. No les preocupaba ni la verdad, ni Poly, ni la seguridad de los presentes. Quiero que sepan que voy a tomar acciones legales contra cualquier medio que sindique que he sido parte o responsable de lo que pasó", sentenció Porcella.

HAY MÁS...