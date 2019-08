Nicola Porcella reapareció y brindó su primera entrevista tras la difusión del polémico video donde agrede verbalmente a Angie Arizaga.

El chico reality se comunicó con el programa de Carlos Cacho en radio Exitosa, y afirmó que nunca se peleó con su expareja pese a las evidencias.

“En ningún momento hemos peleado. Van a salir unas imágenes donde yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que salía que había hablado de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame. En ningún momento yo le hablo a Angie, éramos un grupo de gente, estábamos afuera, toda gente conocida (...) Angie no tendría por qué defenderse porque yo no estoy con ella hace un año, no tengo nada con ella", explicó Nicola Porcella.

Según Nicola Porcella, ellos ya no mantienen la relación tóxica de antes: “Eso fue cuando recién empezó el programa, nosotros ya tenemos otras relación. Sería tonto discutir y más en un lugar público”.

Sin embargo, Nicola Porcella negó haberle mentado la madre a Angie Arizaga pese a que el video se escucha a la modelo diciendo “cállate la boca”. De acuerdo al modelo, este insulto fue realizado por un amigo de la participante de Esto es guerra.

“Esa mentada de madre no soy yo ni siquiera, han puesto mi nombre y no soy yo. Yo llego y le digo ‘no te estoy hablando a ti’, por eso que yo sigo hablando y el amigo de Angie me dice con******, él me dice a mí porque nosotros lo que queríamos era salir”, sostuvo.