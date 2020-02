Luego de la ola de críticas por su regreso a la televisión - tras protagonizar un bochornoso incidente de agresión con su expareja Angie Arizaga - Nicola Porcella salió al frente para responder a sus detractores.

El exchico reality fue consultado por su pasado con la modelo, a quien agredió verbalmente y cuyo video fue difundido en el programa de Magaly Medina. “Ven acá, no me jo***”, se le escuchó decir en ese momento a Nicolla.

¿Qué dijo Porcella? “A veces uno puede querer mucho a una persona, pero a veces yo sacaba lo peor de alguien o ella sacaba lo peor de mí. A veces con tragos se magnifican las cosas. Hay situaciones donde a veces la emoción te gana. Con 32 años, después de todo lo que he pasado, creo que he madurado mucho, he aprendido a cuidarme más”, dijo a las cámaras de OJO.

Dijo además que ahora él es un ‘Nicolla distinto’ y que ha madurado.

“Estoy en otra etapa de mi vida, ya no soy el Nicola de la etapa guerrera, ahora soy un Nicola distinto, enfocado en mi trabajo (...) A los que no están conmigo, quiero demostrarle que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos tenemos derecho a cambiar, que todos nos equivocamos, lo importante es aprender. A lo largo de la vida uno siempre comete errores”

Habla sobre Angie Arizaga

Sobre su expareja, Angie Arizaga, dijo que ya no tiene contacto con ella, pero que le desea lo mejor.

“Yo no me puedo estancar en el pasado, yo termine mi relación hace dos años, a ella siempre le voy a desear lo mejor, no tengo contacto con ella”

“De repente antes no pensaba en el futuro, solo en el momento. Yo soy la viva experiencia de que te puedes volver a enamorar, no te asustes si tuviste una relación tóxica, no te asustes si amaste y no fuiste correspondido”.

Como se sabe, Nicola Porcella vuelve a la pantalla chica como conductor del nuevo programa de Latina “Todo por amor”, que se estrenará este lunes 17.

[Video: Tomás Chávez]

