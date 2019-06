Nicola Porcella responde si volverá a Esto es Guerra tras escándalo por "fiesta del terror"

Nicola Porcella regresó a la conducción de 'Estás en todas' el último fin de semanas tras quedar fuera por varios meses ante el escándalo de la "fiesta del terror". Ahora, el modelo podría recuperar su puesto en 'Esto es guerra'.

A través de Instagram, Nicola Porcella respondió preguntas de sus seguidores y en una de ellas le pidieron que regrese a 'Esto es guerra'.

"¿Está en tus planes entrar a EEG? Se te extraña", le preguntaron a Nicola Porcella.

El conductor aseguró que, hasta el momento, la producción no lo ha llamado para reincorporarse al reality, pero que le gustaría regresar porque 'Esto es guerra' es, según él, el "mejor programa" de la televisión.

"No me han dicho nada, pero siempre está la idea de volver. Esto es guerra es el mejor programa de televisión así que, quién no quisiera estar ahí. Yo también los extraño", señaló Nicola Porcella en sus historias de Instagram.

Como se recuerda, Nicola Porcella fue retirado del reality y de 'Estás en todas' luego que Paula Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaran haber sido drogadas en una fiesta donde se encontraba el modelo y otros amigos.

Recientemente, en una entrevista al Trome, Claudia Meza lamentó el regreso de Nicola Porcella a la televisión: "En Trujillo me miran mal y me juzgan, en cambio a él lo tratan como un ídolo. La gente no sabe cómo me siento, se me parte el corazón cada vez que una persona me hace comentarios malos".