Después de cinco años, Nicola Porcella respondió en El Valor de la Verdad si agredió a su expareja Angie Arizaga, luego de que salieran a la luz unos audios donde ella decía haber descubierto una supuesta infidelidad de su pareja y que se había tomado muchas pastillas, al punto de querer atentar contra su vida.

Nicola Porcella negó haberle agredido como se dijo en ese entonces y dijo que fue manipulada por su examigo, Angelo Lazo, quien la grabó y cuyos audios fueron difundidos por Magaly Medina.

“La manipuló un amigo de ella, Angelo Lazo, quizá por plata, fama, nunca lo entendí. Ella confiaba en él, pero lo demandó, lo denunció. Fue un tema que fue súper complicado, la respondí después de cinco años, pero tocarlo es doloroso. Es un tema que ya lo tengo cerrado y perdoné a las personas que tuve que perdonar. Luego ella y yo regresamos”, respondió Nicola Porcella.

Reconoció que trató de que Angie Arizaqa no se fuera del departamento porque quería explicarle, pero nunca hubo golpes. “Sí hubo una pelea, un forcejeo, porque yo no quería que ella se vaya, pero no un maltrato, un golpe como se dijo. Yo soy alguien que pesa 95 kilos, si la hubiera pateado, no camina, la mato. Fue producto de mi ímpetu”:.

“Los audios no fueron editados, hubo una manipulación sobre Angie y después de unos meses le demostré que no le había sacado la vuelta. Yo siempre voy a pensar que Dios es justo y por eso he podido responder esta pregunta después de 5 años, por 5 años he cargado esa pregunta”, añadió el exchico reality.

Tras responder, Nicola Porcella pidió que no la molesten a ella ni a él. “Ahora espero que la dejen tranquilo de ella y tranquilo a mí. Ya no puedo más y sé que Angie tampoco. He cargado una cruz por cinco años que no debí cargarla, porque acá solo vende lo malo”.