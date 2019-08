La última pregunta que tuvo que responder el exguerrero Nicola Porcella en el sillón rojo de El Valor de la Verdad fue: ¿Sigue amando a Angie Arizaga?

Con pesar, Nicola Porcella sorprendió diciendo que ya no ama a Angie Arizaga y el polígrafo confirmó el “No” de su respuesta.

Sin embargo, Nicola Porcella dijo que aún existe un cariño por ella y que las heridas aún están vigentes. “Hay un cariño inmenso. Puedo decir que me enamoré de ella como no me he enamorado de otra persona, pero si sigo enamorado, ya no”.

“Ya pasó mucho tiempo, pero como te digo, hay heridas que aún deben sanar para poder ser amigos, pero guardo los mejores recuerdos con ella”, añadió Nicola Porcella.

Contó que Angie Arizaga llegó a su vida en un momento que lo necesitaba y que si ahora ya no está con ella, también debe ser por algo.

“Angie es una chica espectacular. Se merece todo lo que tiene, todo lo que se ha ganado. Agradezco a Dios que me la haya puesto en mi camino y si me la quitó, debe ser por algo, porque yo dependía mucho d ella y ella me lo decía”.