Nicola Porcella: "después de la mamá de mi hijo, Romina Lozano es la chica más bella que he conocido"

Nicola Porcella se pronunció tras confirmar el fin de su relación sentimental con Romina Lozano. Pese a que duraron pocas semanas, el ex chico reality aseguró que la ex Miss Perú es la "chica más bella" que ha conocido desde la madre de su hijo.

"Romina es superlinda, buena chica. Después de la mamá de mi hijo, es la chica más bella que he conocido, pero cada uno está en lo suyo", dijo Nicola Porcella al diario Trome.

En ese sentido, el modelo explicó por qué su relación con Romina Lozano no habría funcionado: "[...] Lo que pasa es que estoy enfocado en mis cosas, todo mi tiempo está en mi hijo y mis proyectos, eso nos jugó en contra".

(FOTO) Nicola Porcella pasó pocas semanas junto a Romina Lozano

Recordemos que la primera en confirmar el distanciamiento fue la ex Miss Perú: "Yo tengo mucho trabajo y él también está enfocado en su trabajo, y no hay la posibilidad de vernos siempre. De Nicola no voy a hablar mal nunca porque lo quiero mucho", manifestó Romina Lozano.