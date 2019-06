¿Nicola Porcella y Romina Lozano terminaron su relación? La modelo rompió su silencio │ VÍDEO

Tras distintas publicaciones de Nicola Porcella que dieron a entender que el amorío con Romina Lozano habría llegado a su fin. Además de las fuertes declaraciones de 'La Chama', la exReina de belleza rompió su silencio a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La modelo tuvo que aclarar, finalmente, a sus seguidores si eran ciertos los rumores del término de su relación con el exguerrero luego de ver que ya no se dan likes en sus fotografías, que no publican imágenes juntos en sus historias de Instagram y no se les ha visto en salidas durante los últimos días.

"Para todos lo que se preguntan sobre Nico y yo, si seguimos, pero cada uno también tiene una vida aparte no siempre vamos a estar juntos, chicos. Hacemos nuestro trabajo, no somos chicles", dijo Romina Lozano.

Con esta respuesta, la exMIss Perú sostuvo que siguen juntos, pero cada uno tiene trabajo que hacer y es por eso que ya no se les tan pegados como antes.