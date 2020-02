Nicola Porcella no apareció en la edición de este jueves del nuevo programa de Latina, “Todo por amor”, luego de los cuestionamientos en su contra por un comentario sobre Karina Rivera y los gerentes del canal.

"Nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, fue el desafortunado comentario del exchico reality, hecho el lunes 17 de febrero, el día del estreno.

Karina explica ausencia de Nicola Porcella

“Antes de empezar con el programa quiero manifestarles que antes de ayer, Nicola hizo un comentario fuera de lugar, estuvo muy mal lo que dijo, él cometió un error y me pidió disculpas y me lo dijo dentro y fuera del programa”, dijo Karina Rivera al momento de aparecer en el set completamente sola.

“No solamente a mi, si no también a los directivos de este canal. Todos lo que estamos en televisión estamos expuestos a cometer errores . El no estará conmigo, no estará con nosotros, él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado, no se encuentra bien y me hizo llegar sus disculpas a todas las mujeres del Perú”.

Es importante mencionar que Porcella ya había anticipado qué medidas tomaría Latina en caso él incumpliera su cláusula del contrato con Latina.

“Tengo una cláusula súper fuerte, la contratación vino con una cláusula súper fuerte de bastante plata. Tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a amas de casa y a niños”, señaló Nicola en declaraciones con “Reporte Semanal”.

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras polémicos comentarios

Ante las reacciones de los usuario en redes sociales e incluyendo los mensajes públicos de Ana Jara, quien etiquetó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el órgano del Estado peruano decidió pronunciarse al respecto en su red social.

“Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas!”, se pudo leer en el Twitter oficial del ministerio.

Karina Rivera explica ausencia de Nicola Porcella en el programa

TE PUEDE INTERESAR