Nicola Porcella fue involucrado en el caso de Macarena Vélez luego que se especulara que el modelo se habría encontrado con la exintegrante de “Esto es guerra” en la discoteca.

“El día de hoy (martes) Macarena dio su declaración, lo más resaltante es la participación de algunas personas del medio, no solo estaba con su primo, en dicha discoteca estaría Nicola Porcella, donde se habría saludado de un ‘hola y chau’, pero estaba dentro del mismo lugar”, declaró la abogada Kathy Cachay en ‘Tengo algo que decirte’.

Sin embargo, Macarena Vélez aclaró que Nicola Porcella no estuvo con ella, sino su primo, así que pidió que no la involucraran con el “guerrero histórico”, ya que él no tenía nada que ver.

Ante esto, Nicola Porcella también se pronunció en su cuenta de Instagram, agradeciendo a su excompañera de reality por aclarar que nunca compartieron en la discoteca.

“Gracias por hacer que prevalezca la verdad sobre la desenfrenada búsqueda de notoriedad que mueve a ciertos ‘profesionales’ del derecho”, dice parte del mensaje del modelo.

Esta fue la polémica declaración que hizo la abogada de Macarena Vélez.