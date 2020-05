Aunque América Televisión ha excluido a Nicola Porcella en todas las promociones que se han realizado de la telenovela “Te volveré a encontrar”, la cual fue grabada hace tres años, el ex chico reality se ha mostrado orgulloso de su trabajo y hasta ha presumido que su proyecto lidera en el rating.

Recientemente, Nicola Porcella compartió en Instagram una de sus escenas en la telenovela y aunque recibió buenos comentarios de sus fans, una seguidora lamentó su interpretación.

La usuaria señaló que Nicola debería darse cuenta que no está -según ella- hecho para actuar: “Me pregunto lo siguiente: Tan mal estamos en las escuelas de actuación? Quienes son las personas que hacen el casting, que evalúan? O sea, si todos tenemos que tener oportunidades en esta vida, pero cada uno sabe en qué es bueno y en qué no, y tú la verdad que no, no te da la actuación”, escribió en la publicación del ex chico reality.

Nicola Porcella no tardó en responder de forma irónica sobre la usuaria al compararla con la actriz ganadora del Óscar, Meryl Streep: “Gracias Meryl Streep por los consejos", señaló Nicola junto a un emoji de burla.

Foto: captura Instagram Nicola Porcella

La escena

Recientemente, Nicola Porcella confirmó que Latina suspendió su contrato en medio del Estado de Emergencia, pero se mostró orgulloso de su trabajo en la telenovela, pese a que esta fue grabada años atrás.

“Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela “Te volveré a encontrar"”, dijo Porcella al diario Trome.

