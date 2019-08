Nicola Porcella confirmó que se irá del Perú por un tiempo luego de protagonizar un escándalo con su expareja Angie Arizaga.

Hace pocos días, el “Zorro” Zupe contó que su amigo se iría del Perú. Esta noticia fue confirmada por Nicola Porcella, quien aseguró que debe irse luego de haberse visto involucrado en situaciones que, según él, no ocasionó.

“Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, indicó Nicola Porcella al diario Trome.

Asimismo, el ex chico reality reflexionó sobre el mundo de la televisión tras ver las abruptas salidas de personajes como Rodrigo González y Olenka Zimmermann.

“Así es la televisión, un negocio, somos números nada más y hay que aprender que los amigos no están en la tele, pero eso me ayudó a estar cerca de mi familia y emprender negocios con ellos”, sostuvo.

Recordemos que Nicola Porcella, durante su presentación en “El valor de la verdad”, reveló que de haber sabido cómo iba a ser su vida en televisión, habría pensado dos veces antes de ingresar a este mundo.