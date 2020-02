Luego de muchos años de separación, Nicola Porcella confesó ahora que nunca se enamoró de Angie Arizaga. El ahora conductor de Latina quiso aclarar - a través de su Instagram - lo que declaró horas ante en Reporte Semanal: que nunca se llegó a enamorar de la chica reality.

“No sale la parte donde yo digo que después de dos años de terminada la relación, consulté con varios psicólogos y llegamos a la conclusión que ni yo ni mi expareja nos habíamos enamorado de verdad el uno del otro. Que si nos adorábamos, nos queríamos un montón, pero que confundimos costumbre con enamorarnos”, dijo en una historia de Instagram.

Comentó que queda un “cariño” y respeto hacia la estrella de América TV.

“Después de haber pasado tantas cosas, siempre habrá un respeto, por eso he dicho que yo siento que aún no me he enamorado, que sí he amado, sí he querido”.

Este domingo, en una entrevista a Latina, Porcella respondió de manera contudente que nunca estuvo enamorado de su exenamorada.

Millonaria cláusula

Porcella reveló que de incumplir una una cláusula del contrato - referente a su comportamiento - deberá pagar muchísimo dinero.

“Tengo una cláusula super fuerte, la contratación vino con una cláusula super fuerte de bastante plata. tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a mujeres de casa y niños”.

