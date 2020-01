La periodista Milagros Leiva, quien ahora tiene programa en Willax Televisión, tuvo como invitado especial al exchico reality Nicola Porcella, quien tocó diversos temas como su estancia en el reality de competencia, su ex relación sentimental con Angie Arizaga y la demanda en contra de Magaly Medina.

Y es que Nicola contó cómo es que fuero sus inicios en el reconocido programa “Esto es Guerra”, donde es considerado como uno de los capitanes históricos.

“Llegué a la televisión sin nada, por necesidad, porque no tenía cómo pagar las cosas de Adriano. Yo no me imaginé ir un día a la semana y que me iban a dar 100 dólares por día, que para mi era una bestialidad. Salía dos veces a la semana y yo con eso iba a pagar mis horas de vuelo y pagar las cosas de Adriano", manifestó.

Asimismo, también menciona que no se retiró del reality en buenos términos, pero que agradece la oportunidad de que le dieron de surgir como persona y competidor.

“No salí bien, yo le tengo mucho cariño a mi productor a Peter, pero creo que no se portaron de la manera que yo esperé, porque no me apoyaron cuando tenían que hacerlo. Cuando yo siento que tuvieron que respaldarme, no lo hicieron, pero entiendo que la televisión es un negocio”, expresó Porcella.

Casi finalizando la entrevista, también fue consultado sobre la demanda por difamación que ha emitido en contra de la periodista Magaly Medina.

“Yo no le diría nada, para qué voy a guardar rencor. No soy resentido”, finalizó.

