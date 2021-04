El modelo Nicola Porcella fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y fuego” y sorprendió al dejar entrever que su expareja Angie Arizaga sí le habría sido infiel con el velerista Stefano Peschiera.

“Yo quiero saber si es verdad que Angie en Rusia te fue infiel”, le preguntó Gigi Mitre al chico reality, quien respondió lo siguiente: “Mira, como te dije, ya hablar de esas cosas para mí no tiene sentido”.

Como no lo descartó, Rodrigo González insistió con el tema: “Es que estamos hablando de ese episodio, que no se justifica bajo ningún aspecto (...) que tuviste una discusión y es porque, según trascendió, tú te habías enterado que en Rusia ella te había sido infiel”.

“Mira, haya pasado lo que haya pasado, si yo me molesté por algo o no me molesté, si fue la manera o no fue la manera, como tú dices no justifica, ya lo pasado, pasado, ella está feliz”, dijo Nicola Porcella.

De acuerdo al exparticipante de “Esto es guerra”, no tiene claro si Angie Arizaga fue infiel: “Es que yo no sé, puede que sí, puede que no, yo no lo sé. Del rumor yo sabía (...)yo ya no estaba con ella, preferí no preguntar, yo no sé”.

“No te enteraste que allá en Rusia estaba compitiendo Stefano Peschiera y que había tenido un entrenamiento con Angie”, comentó Rodrigo González.

Entre risas, Nicola Porcella solo señaló que Stefano Peschiera le parece “un buen chico” y un “buen profesional”.

