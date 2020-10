El exintegrante de “Esto es Guerra”, Nicola Porcella, retornó al país hace algunos días tras haber estado trabajando una temporada en el reality mexicano “Guerreros 2020”.

Y es que una de las primeras cosas que hizo el chico reality, luego de estar con su pequeño hijo Adriano, fue visitar a su nueva pareja, la joven Alejandra Campaña.

El también actor no tiene reparos en mostrar lo enamorado que está de esta misteriosa muchachita, pues siempre que puede aprovecha la oportunidad de decirle al mundo entero que ambos se quieren de verdad.

Es por ello que decidieron grabar un video de TikTok donde muestra a Alejandra con un audio donde se refiere a su vida de soltero hasta que encontró el amor. “Cómo me c*** la libertad con esta criatura... Si yo era libre y feliz”, se escucha decir.

Recordemos que hace algunas semanas el popular capitán histórico mencionó que se encuentra viviendo una etapa muy bonita tanto en su vida personal, como profesional.

“Es preciosa, hermosa y como persona, no saben lo que es. Es una chica madura, me apoya muchísimo, me aconseja muchísimo en las decisiones que voy a tomar. Aparte que salir conmigo no es fácil. Estamos lejos, pero sin embargo, me demuestra muchas cosas que para mí valen bastante”, manifestó emocionado.

