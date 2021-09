El modelo Nicola Porcella se pronunció tras la derrota de su equipo, los ‘Leones’, en la final de “Guerreros 2021″, que se transmitió el jueves 16 de septiembre de 2021 por la señal de Canal 5, en México.

A través de un post de Instagram, Nicola Porcella contó que estuvo llorando luego que su derrota le costó la copa a los ‘Leones’ frente a las ‘Cobras’, ya que pensó que él no iba a jugar:

“Después de muchas lagrimas ya puedo escribir. Ayer fue un día de locos, empezando desde temprano en armar los duelos, yo confié en que los juegos de adentro y los primeros 4 de circuito eran nuestros (casi pasa). Cuando Paulette ganó pensé que se acababa el programa y mi duelo ya no iba porque era el 6to. Pero así toca a veces y hay que estar preparados”, señaló.

Nicola Porcella agradeció al euqipo de los ‘Leones’ y aseguró que la batalla no terminó: “Ya para terminar felicitar a las cobras que siempre fueron un gran equipo con grandes personas, pero decirles que esta batalla no ha acabado. Gracias @maria.nogueron por hacer este gran proyecto, por confiar en cada uno de nosotros, tu y la producción fueron A1 en todo desde el día uno. Y gracias a todos los fans por su apoyo incondicional, no ganamos el campeonato pero ganamos al mejor Fandom del planeta”.

¿Habrá tercera temporada de “Guerreros”?

Desde hace varios días circulan rumores de que “Guerreros” no tendría una temporada en 2022, ya que el reality se habría despedido con bajo rating de Canal 5, canal secundario de Televisa.

En ese mismo horario, el reality “Exatlón”, el cual se transmite en TV Azteca, habría superado a “Guerreros”.

Por su parte, Nicola Porcella permanecería en México buscando nuevas oportunidades laborales.

VIDEO RECOMENDADO

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’: conoce la historia de amor entre la cantante folklórica y el sudafricano que acabó mal

Hace algunos años, la relación entre la Flor de Huaraz y el ciudadano extranjero, Carl Enslin, o también llamado en el mundo del espectáculo nacional como el ‘Gringo Karl’ daba mucho que hablar. Al principio iba todo bien, hasta incluso sacaban hilarante canciones juntos. Sin embargo, con el pasar de los años el amor entre ambos se fue desgastando que termino muy mal. En el siguiente video, te contamos la historia de amor entre ambos divertidos personajes.

TE PUEDE INTERESAR