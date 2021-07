En los últimos días, Nicola Porcella incrementó los rumores de una posible salida de “Guerreros 2021″ luego de protagonizar altercados con la conductora mexicana Tania Rincón.

Y este último miércoles, Nicola Porcella consiguió un premio junto a su equipo, Los Leones, y anunció que iba a viajar a Perú. “Quiero agradecerles por el apoyo que me dieron, agradecerle a mi equipo, son los mejores, tengo millones de mensajes”, dijo en un video de Instagram.

“Los Leones son el mejor fandom que existe y jamás los voy a dejar y a mi equipo menos”, señaló el modelo. “Cada punto, cada juego que ellos hacen, a mí me emociona, me llena de alegría. Cuando ellos pierden, yo pierdo, cuando ellos ganan, siento que el equipo va para adelante”.

En ese sentido, Nicola Porcella contó que iba a viajar a Lima este jueves para visitar a su hijo: “Gracias por todo, chicos, y ahora sí, la verdad, a disfrutar con mi familia que quiero ir a verlos. Adrianito, ahí voy”.

No obstante, Nicola Porcella descartó abandonar el reality de Televisa: “Hoy acaba una semana difícil que al final nos deja con una sonrisa a todos los leones, como les dije a mi equipo hoy, hace años no sentía estas ganas de competir, me emociono con los circuitos y puntos de cada uno, todos son unos excelentes competidores, pero más aún grandes personas, estoy muy feliz de ser el capitán de este gran equipo y tengan claro que jamás los voy a dejar”.

“Por otro lado muy contento con este premio pero más aun con que ningún león se vaya a sentencia. Gracias gracias y mil gracias a mi equipo y a todos los que nos apoyan, esto recién empieza y esa estrella se va a quedar con los leones”, escribió.

Fuente: Instagram Nicola Porcella

