Nicola Porcella recibió el Año Nuevo en Cartagena de Indias, en Colombia, y aseguró que este 2020 trabajará para enmendar sus errores.

En un potente mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el ex chico reality reveló que el 2019 fue uno de los años “mas difíciles que me toco vivir”.

“Mucho tiempo pase diciéndome que todo lo que me pasó era culpa de los demás, hasta que entendí que yo permití que todo pasara por juntarme con gente que no debía, escuchar malos consejos y a personas que no me querían en verdad (...) Gracias a mi familia, verdaderos amigos que son contados con los dedos y a mi hijo que es la personita que me impulsa día a día a ser mejor persona, aceptar mis errores y no volver a cometerlos para que él se sienta orgulloso de mí”.

Foto: Instagram Nicola Porcella

Pero eso no fue todo, ya que Nicola Porcella publicó otra foto donde recordó el escándalo que protagonizó en el año 2015, cuando fue acusado de maltratar físicamente a Angie Arizaga de acuerdo a unos audios publicados por el amigo de la ‘negrita’.

“Esta foto es del 1ero de enero del 2016. Es súper importante para mí porque el 2015 fue un año súper complicado y ese día marcó mi regreso a la TV. En ese momento solo pensaba en volver y callarle la boca a los demás. Hoy años después y con una situación similar, solo pienso en mí, en mi familia, en enmendar errores y con las mismas ganas de comerme al mundo a base de esfuerzo”.

A través de sus historias, Nicola Porcella comentó que tiene planes de regresar a la televisión al lado de Pablo Heredia.

Asimismo, descartó regresar a los realities: "Ya les dije que no, que estoy súper agradecido con mucha gente de ahí, con mucha gente de producción, pero hoy en día ya estoy en otros proyectos”.

Nicola Porcella-Instagram