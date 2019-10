El conocido personaje de En Boca de Todos, Beatriz, más conocida como “la Herbolaria del pueblo” sorprendió a todos al mostrarse completamente diferente.

La jovencita dejó el uniforme blanco y su mandil de tejido andino para ataviarse con el hermoso vestido que Jennifer Lopez lució hace unas semanas.

“La Herbolaria del pueblo” dejó en shock a todos y hoy repasaron su look. Fue la estilista Nicole Akari quien rajó en vivo y en la cara de la jovencita sobre los zapatos que llevaba puesto, pues aseguró que cuando la vio se “tapó los ojos”.

Jennifer Lopez presentó la colección Versace de Primavera- Verano 2020 (Foto: AFP)

“Para empezar me encantó el riesgo que ella tuvo, se arriesgó a llevar un traje así y no es nada fácil, transmite mucha dulzura, para mí fue un riesgo, lo hubiera corregido, no me gustó para nada cuando la miré y me tapé los ojos: los zapatos”, dijo.

"Yo entiendo que es difícil caminar de golpe en un zapato aguja, pero el zapato, por eso entiendo el tema del zapato porque recién está empezando, se lo voy a pasar", agregó.

Sin embargo, Beatriz le dio una lección a Nicole Akari y le respondió contándole que sus zapatos se los compró en Trujillo, ciudad conocida por la confección de calzado.

“(Me sentí) muy bien, segura, imponente y quiero decirte Nicole Akari que mis zapatos me los compré en Trujillo”, señaló la ‘Herbolaria del pueblo’.