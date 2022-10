Nicole Favre continúa consolidándose como una de las máximas exponentes de la nueva generación de artista peruanos y ahora será la encargada de abrir el concierto ‘sold out’ de Lasso en Lima, el cual se realizará este viernes 21 de octubre en el Parque de la Exposición.

“Qué honor abrirle a TREMENDO artista. Gracias siempre por la oportunidad, por el cariño, apoyo y por creer en mi desde siempre. Te quiero, valoro y admiro MUCHO. A romperla el viernes!!!”, escribió emocionada la cantante a través de su cuenta en Instagram.

Recordemos que en agosto, la artista también fue la encargada de abrir el show totalmente agotado de Sebastián Yatra en Lima. Su más reciente sencillo es “Parará”, una colaboración junto a Antonio José, uno de los intérpretes españoles más importantes del momento.

Durante este 2022, Favre también fue invitada a la ceremonia de los premios MTV MIAW 2022 en los que además de posar para su ‘pink carpet’, la cantante cerró la gala con una increíble presentación junto a Moderatto y Aczino en la que interpretaron la nueva versión de “Ser o parecer”, el hit de RBD.

Por su parte, Lasso se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera musical. El éxito de “Ojos marrones” y el remix junto a Sebastián Yatra continúan dominando los charts globales de las diferentes plataformas musicales y con su gira “Algodón WorldTour” ha recorrido países de Europa, América y Latinoamérica siendo ‘sold out’ en casi todas sus fechas.

Este fue el caso de Perú, país en el que el cantante logró vender el 100% de las entradas para los shows de Arequipa (15 de julio) y Lima (17 de julio) a las pocas horas de anunciar el evento. Por ese motivo, el intérprete de “Subtítulos” sorprendió a sus fanáticos anunciando que ofrecerá un tercer concierto en nuestro país este 21 de octubre en el Antiteatro del Parque de la Exposición con el cual agotó las entradas en 24 horas.

Lasso escribió emocionado en sus redes sociales: “Lima fue la primera ciudad que agotó en menos de 24h y sentimos que debíamos hacer algo grande para agradecerles el apoyo tan grande y lindo que me ha dado el Perú a lo largo de mi carrera. No, no vamos simplemente a hacer una segunda función. Vamos a hacer el cierre de la gira de ‘Algodón’ en Lima, con un concierto lleno de sorpresas, canciones nuevas y suficientemente grande para que quepamos todos. 21 DE OCTUBRE EN EL ANFITEATRO PARQUE LA EXPOSICIÓN. CIERRE DE ALGODÓN WORLD TOUR”.

Para seguir con el éxito, el cantautor venezolano presenta “Yo-yo”, una composición donde echa mano de distintos géneros para crear una pieza pop tan sólida como brillante. Con una base musical anclada en el synth pop ochentero, además de guiños al indie de inicios de los dosmiles, Lasso nos canta acerca de la adicción que genera un amor apasionado y totalmente entregado.

