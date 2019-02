Nicole Pillman arremete fuertemente contra Latina tras pasar por alto su presentación en 'Viña del Mar'

Nicole Pillman ha generado gran sorpresa entre sus seguidores al arremeter fuertemente contra Latina. ¿El motivo? El Perú será representado en el Festival Viña del Mar por dos grandes artistas, la cantante en mención y Susan Ochoa. Sin embargo, dicho canal de TV que -transmitirá el evento- solo indicó que la única artista peruana será la ganadora de 'Los Cuatro Finalistas', dejando de lado la participación de Nicole Pillman en la categoría Folclore.

"Había una vez un canal de televisión que anunció la transmisión de un festival de música...nada menos que el más grande del mundo “El Festival de Viña del Mar”...En esta oportunidad, después de muchos años, el Perú estaría representado por partida doble, Categoría Folclórica (quién les habla) y Categoría Internacional Susan Ochoa música. Esta última artista, acababa de pasar por dicha casa televisiva...era digamos “De la casa”...Entonces pensaron; Vamos a apoyar solamente a la cantante que alguna vez formó parte de nuestro canal...a la otra no, porque aunque no sea artista de otro canal y sea músico independiente no es nuestra amiga, así que a ella no", escribió Nicole Pillman en su cuenta de Facebook, donde recibió miles de comentarios con muestras de apoyo.

"Quiero decirles a todos ustedes, que aunque a Latina le importe poco mi presentación, Susan y yo tenemos una excelente relación. Ella misma está sorprendida por el apoyo de Latina, cuando dicho sea de paso, ni siquiera transmitirán su primera presentación (Porque el domingo 24 se transmitirá en vivo El Oscar)", agregó la cantante.

Por último, Nicole Pillman incentivó a su público a votar , ya que el onceavo jurado será la misma gente. "Sé que tengo el apoyo de todos ustedes y que aunque un canal de Tv de mi país, me falte el respeto de esa manera, el tiempo sabrá recompensarme, porque así siempre ha sido", puntualizó.

Incluso, la red social del 'Festival Viña del Mar' también rectificó al canal Latina con respecto a la presentación de Nicole Pillman.

Este es el spot publicitario que lanzó Latina y en el que dejó fuera a la cantante Nicole Pillman.

HAY MÁS...