Nicole Pillman tras declaraciones sobre Susan Ochoa: "mis palabras fueron sacadas de contexto"

Nicole Pillman señaló que no tiene nada en contra de Susan Ochoa y dejó en claro que jamás se refirió a ella cuando dijo que no necesitaba de la TV.

Según la cantante, sus declaraciones sobre la ganadora de Viña del Mar fueron sacadas de contexto: “Susan Ochoa me parece una gran cantante, pero mis palabras fueron sacadas de contexto. No me refería a ella, sino a la gente que sale en TV para ventilar su vida privada. ¿Si fumaría la pipa de la paz con ella? Yo no tengo problemas con nadie y menos con Susan. Canta maravilloso y me da mucho gusto que siga creciendo”.

¿Qué dijo?

Días atrás, Nicole Pillman aseguró que si Susan Ochoa quería una carrera de cantante, no tenía que estar en televisión.

"La televisión es un show y si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte del show, es mejor no estar ahí porque eso es lo que vende y le gusta a la producción (...) Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras", sostuvo.