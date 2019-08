Nicole Pillman: "Le dije NO al programa de Gisela Valcárcel" │ENTREVISTA

Diez años han pasado desde que Nicole Pillman lanzó su primer disco. Punto de partida de una carrera musical que celebrará a lo grande este 18 de agosto en el Municipal, con un concierto que será un repaso de lo hecho hasta ahora.

¿Cuánto ha cambiado en una década la industria musical, su comercialización y difusión? Hoy una canción no dura más de dos o tres meses como novedad. Uno tiene que estar actualizándose siempre. Al menos yo siempre estoy metida en mis redes sociales dándole al público novedades. Ya no solo importa lo que puedas cantar, sino también lo que puedas decir. El público quiere más.

¿Para destacar ya no vale una buena voz? Creo que ahora hasta la buena voz es lo de menos. Definitivamente el artista es un producto; hay que tener una coherencia entre lo que se hace, lo que se muestra y lo que se dice. Obviamente la música sigue siendo la protagonista. La canción cuando es buena realmente no importa si el video es sencillo, porque la canción llega a la gente; si es mala, por más que gasten 100 mil dólares en un videoclip, es un fracaso. Eso se ve todos los días. Al final, siempre la canción es la protagonista.

Un buen tema es importante. Acabas de grabar uno de GianMarco. ¿Cómo fue que te lo dio? Tengo el contacto con él desde hace muchos años; de hecho, fui invitada a su concierto “GianMarco amigos”. Siempre estuvo el deseo de mi parte de grabar un tema suyo, porque es un artista al que admiro y a quien he seguido. Cuando se lo pregunté hace algunos meses, aceptó; me dio la canción y me envió una maqueta. La balada es hermosa. Es un compositor que no va a lanzar cualquier cosa.

Mensaje a Susan Ochoa

Te la dio a ti y no a Susan Ochoa, a quien creo que se la prometió... Eso es lo que he conversado incluso con Susan, y con muchos artistas que han estado en festivales y concursos. A veces la fama te hace sentir que eres merecedor de todo, pero la verdad es que aquí cada quien baila con su pañuelo. El artista que de verdad quiere vivir de la música y hacer de esto un trabajo para toda tu vida tiene que trabajar día a día. No puedes esperar que los demás te ayuden, que todo el tiempo te estén dando la mano; eso no va a pasar.

¿Qué se puede hacer ante tanta competencia? Hay que buscar el diferencial como artista y eso es simplemente ser uno mismo, creo yo.

"Le dije no al programa de Gisela"

¿Te diferencias porque ya no aceptas participar de realities? Me invitaron a “Los Cuatro Finalistas”, pero no hay forma. Entiendo a la gente que tiene años en esto y desea aparecer en televisión porque esta te genera shows y trabajos, pero hay cosas que uno tiene que sacrificar. Dijimos no al programa de Gisela. Me propusieron estar como coach vocal, pero eso me hacía ser parte del show, del espectáculo.

Si aceptabas, ya no te podías quejar... Sabemos cómo trabajan en la televisión. A mí me encanta el programa, yo lo veo; pero decidí que no iba a caer en los juegos del espectáculo, por mi bienestar y el de mi carrera. Eso de un día estar en boca de todos y al siguiente no, prefiero descartarlo. Decidí poner toda mi energía en producir y grabar la balada de GianMarco; eso es lo que me llena.

(FOTO) Nicole rechazó participar en reality de Gisela / Captura América TV