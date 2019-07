Nicole Pillman: "Si el objetivo de Susan Ochoa es ser cantante, no es obligatorio estar en la TV"

Nicole Pillman se pronunció sobre su colega Susan Ochoa y el escándalo que protagonizó al renunciar al programa "El artista del año" por una supuesta humillación de parte de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, Nicole Pillman aseguró que si el objetivo de Susan Ochoa es dedicarse a la música, no necesariamente tiene que aparecer en televisión.

"La televisión es un show y si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte del show, es mejor no estar ahí porque eso es lo que vende y le gusta a la producción (...) Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras", sostuvo la cantante peruana.

Asimismo, Nicole Pillman recalcó que Susan Ochoa está aprendiendo a manejar el tema de la fama y la televisión.

"Susan está empezando esta carrera como solista con su exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV", indicó.

Recordemos que Nicole Pillman viajó con Susan Ochoa para representar al Perú en Viña del Mar, pero la cantante aseguró que no tiene ningún enfrentamiento con la ganadora del importante festival.