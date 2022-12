El recordado productor musical Walther Lozada se fue dejando su legado no solo en su hija Bianca quien es cantante y su hijo Arturo, que al igual que su padre es productor musical, la herencia no queda ahí, su nieto, Matías de tan solo 15 años se lanza como cantante en ‘Walter Lozada y orquesta’.

Matías, hijo de Arturo Lozada, es el cantante más joven en la historia de la cumbia peruana, quien desde pequeño le demostró a su abuelo su pasión por la música, pero lamentablemente no logró que aprecie su talento sobre un escenario.

Matías, hijo de Arturo Lozada, es el cantante más joven en la historia de la cumbia peruana. (Difusión)

“No saben cómo nos embarga la emoción de que la orquesta sea ya una realidad, y que mi hijo siga con el legado musical. Ya tenemos toda la delantera y lo más importante ya tenemos ocho canciones que estamos seguros van a ser del agrado de todos porque seguimos manteniendo el estilo que mi padre le puso a cada producción que lanzó con ‘Armonía 10′. Lo que sí deseamos decir a todos los seguidores de mi padre es que con ‘Walter Lozada y orquesta’ no solo van a cantar y bailar nuevos temas también los éxitos de siempre que mi papá dio a conocer como “Me emborracho por tu amor’, ‘Cervecero’, ‘Juraré no amarte más’, ‘La duda’, ‘Hasta las 6 de la mañana’”, explicó Arturo Lozada productor de la orquesta.

Los integrantes que conforman ‘Walter Lozada y orquesta’ son las ahora ex voces legendarias de Armonia 10′ como César Saavedra, Danny Delgado, Marco Yacila, El talentoso, Lucho Guanillo, Matías Lozada y Leyser Paladine animador de la orquesta.

“Como se pueden dar cuenta, los cantantes que están formando parte de ‘Walter Lozada y orquesta’ son las voces originales de ‘Armonía 10′, las voces que interpretan todas las canciones que mi papá las convirtió en éxito.

Problemas legales con Armonía 10

Sobre lo que suceda con ‘Armonía 10′ es algo que hemos decidido dejar en manos de nuestro abogado, todo se verá en el Poder Judicial porque así lo decidieron mis tíos que son parte de la asociación de la orquesta que mi padre formó, si ellos no quieren reconocer nuestros derechos, ya todo se manejará de manera legal. Ahora toda mi familia está metidos íntegramente al lanzamiento de la orquesta, que gracias a Dios estamos recibiendo el apoyo no solo del público si no de colegas artistas y otras orquestas del medio. Ya han empezado a llamarnos de algunos lugares del Perú para presentarnos. Por lo pronto el 25 de diciembre estaremos en Piura realizando un concierto completamente gratis y al terminar, ese mismo día, nos vamos a Chiclayo. Desde ya estamos agradecidos con todo el público por todo el apoyo que nos brindan”, expresó Bianca Lozada.