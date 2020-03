El cómico Carlos Álvarez está tocado por el caso de Camilita, la niña asesinada por un adolescente en el distrito de Independencia. Por ello, exigió pena de muerte para responsables de casos parecidos.

“Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en estos casos, creo que se debe instituir la pena de muerte, la sociedad también tiene derecho de eliminar este tipo de personas que no merecen llamarse seres humanos, pero también hay que sensibilizar a la gente, se trata de valores”, dijo Carlos Álvarez.

Además, cuestionó lo que está ocurriendo en nuestro país. “Primero lo que pasó con Eyvi Agreda, luego lo que pasó con Jimenita y ahora viene lo que Camilita. Por Dios, ¿En qué país estamos viviendo?, ¿Ya no nos conmovemos con nada?”.

Asimismo, Carlos Álvarez remarcó que no es culpa de Mirella Huamán, la madre de la niña que murió asesinada por un sujeto que la secuestró en Independencia.

“Yo no soy papá, pero a mí me ha dolido mucho lo de Camilita (…) esa mujer tenía derecho a divertirse, lo malo es que dejó a su hija a cuidado de una niña de 9 años. Ese fue el error, no fue un error salir a divertirse”.

