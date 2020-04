La actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, denunció al padre de su hijo, Giovanni Medina porque este no deja que lo vea y ahora menos con el pretexto de la pandemia del coronavirus o Covid-19.

En entrevista con el programa Venga la alegría, Ninel Conde, reveló que existe un proceso legal contra el padre de Emmanuel.

“Es una denuncia exigiendo ya el poder tener a mi hijo, casi dos meses que mi hijo no ha pisado su casa, donde él vivía, donde yo vivía con él”, señaló la cantante mexicana.

Ninel Conde agregó: “Escudándose en el coronavirus, Gio ‘el mentiroso’ Medina se ha dedicado a poner pretextos para poder quedarse con el niño, Siempre me amenazaba cuando nos separábamos, que si me separaba de él me iba a quitar al niño de una u otra forma".

Asimismo, a fin de ganar la batalla, la actriz aseguró que tiene audios, videos y fotos en contra de su ex, los cuales le comprometería. Agregó que está manipulando a la criatura en su contra.

“Su papá ha hecho un gran trabajo de manipulación con el niño, eso es un delito, vamos a luchar por el bienestar de mi hijo”, acotó.

