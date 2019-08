Ninel Conde desmintió que le hayan negado la visa para trabajar en Estados Unidos por una supuesta investigación en su contra.

Según la cantante y actriz mexicana, todavía no tiene la visa de trabajo por “errores administrativos” que cometieron al momento de ingresar la documentación solicitada por los Estados Unidos.

En ese sentido, Ninel Conde no tiene visa de trabajo pero esta no ha sido negada sino que se encuentra en un “periodo extendido de procesamiento”.

En un comunicado, Media Concepts, representantes de Ninel Conde, explicaron que la actriz no tiene beneficios solo por ser famosa y debe cumplir con todos los requisitos que requiere los Estados Unidos: “Al igual que cualquier ciudadano, los artistas no están exentos de proveer información adicional o extra si el Gobierno de Estados Unidos así lo requiere. No existe ventaja alguna. Todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones y derechos”.

Días atrás, El Diario NY indicó que Ninel Conde no tenía visa de trabajo porque los Estados Unidos estaba investigando 15 años de su pasado, sobre todo las cuentas, viajes y sus finanzas.